Malatyalı depremzedenin yardım parası Nijeryalı futbolcuya yatırıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak mahallesinde ikamet eden Karapınar ailesi, çocuklarının eğitimi için 2021 yılında Malatya merkeze taşınma kararı aldı. Okul kayıtları için önce bir yakınlarının evinde ikamet gösteren aile daha sonra aynı mahallede bir ev satın aldı. Ancak ikametlerini yeni evlerine taşımayı ihmal etti.

İLK DEPREME MALATYA MERKEZDE YAKALANDILAR

6 Şubat’ta gecesi yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depreme yeni evlerinde yakalanan aile sabah saatlerinde köydeki evlerine geçti. 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme de burada yakalandı. Bir süre köydeki evde kalan Karapınar ailesi daha sonra çocukların eğitimi için İstanbul’daki yakınlarının yanına taşındı.

Evlerinin durumunu görmek ve resmi işlemler için Malatya’ya dönen baba Yılmaz Karapınar depremden 9 gün sonra fatura ve tapu kaydıyla ikametini kendi evine taşıdı. Daha sonra da deprem için verilen 10 bin TL yardım ve 15 bin TL’lik taşınma yardımına başvurdu.

HESABINA PARA YATMAYINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Uzunca süre yardımların yatırılması için bekleyen Yılmaz Karapınar hesabına para yatırılmayınca AFAD’a durumu sordu. Aldığı yanıtla da hayatının şokunu yaşadı. Yetkililer yardım parasının 22 yaşındaki Nijeryalı Lukman Tobi Iwaloye’ye yatırıldığını, taşınma parası için de Iwaloye’nin başvurabileceğini söyledi.

Lukman Tobi Iwaloye’nin satın aldığı evde daha önce ikamet ettiğini öğren Karapınar yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Futbolcu olduğunu öğrendiğim Iwaloye, satın aldığım evde benden önce ikamet etmiş. Yeni Malatyaspor’a transfer için yapılmış bu işlem ama transfer gerçekleşmeyince de Malatya’dan ayrılmış. Biz de evi satın aldıktan sonra ikametimizi almayı ve evde kimin ikameti var diye bakmayı ihmal ettik.

“ŞİMDİ NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLEN YOK”

Deprem felaketinde evimiz yıkılmadı ama ağır hasarlı raporu verildi. Resmi işlemler için tapu ve geçmiş dönem faturalarıyla ikametimi kendi evime aldım. Daha sonra deprem yardımlarına başvurdum. Yardımlar uzun süre yatmayınca sormak için AFAD’a gittim. Yardımların yatırıldığını söylediler. Benim adıma yatan bir para olmadığını söyleyince kayıtlardan Lukman Tobi Iwaloye’ye adına yatırıldığı ortaya çıktı.

AFAD yetkilileri konuyla ilgili yapacakları bir şey olmadığını, Iwaloye’ye ulaşmamız gerektiğini söyledi. Ancak Iwaloye’nin şimdi nere olduğunu ve iletişim bilgilerini öğrenemedik. Evi satın aldığımız ve Malatyaspor transfer işleriyle ilgilenen eski ev sahibine durumu ilettik. O da menajerine ulaşamaya çalışacağını söyledi ama oradan da bir sonuç çıkmadı.”