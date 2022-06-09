Malatyalı gençten Davutoğlu’na geçim isyanı: Sadece günlük yol paramız 40 lira

Malatya’da Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na dert yanan üniversite öğrencisi, geçim derdini şöyle anlattı: “Okula gidiyoruz geliyoruz, 30-40 lira sadece yol parası veriyoruz. Yemek yiyelim desek çarşıda 40 lira, o da en kötüsü bir dürüm bir ayran. Günlük bir öğrencinin giden parası 100-150 lira. Bakıyoruz herkese burs açılmıyor. Kredi almak istesek ileride faizini ödeyemeyiz. Çalışalım diyoruz, 5 günlük üniversite hayatımız var çalışamıyoruz. Ülke çok kriz bir hale gelmiş…”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya‘yı ziyaret etti. Davutoğlu, seyahati esnasında vatandaşlar ile görüştü.

“AYAKTA DURMANIN HESABINI YAPIYORUZ”

Malatyalı bir vatandaş, “Biz para kazanamıyoruz. Ayakta durmanın hesabını yapıyoruz. Çekimizi senedimizi ödemenin hesabını yapıyoruz” diyerek Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na dert yandı.

ÖĞRENCİDEN GEÇİM İSYANI

Bir üniversite öğrencisi ise çektiği geçim sıkıntısını şu sözlerle anlattı:

* “Okula gidiyoruz geliyoruz, 30-40 lira sadece yol parası veriyoruz. Yemek yiyelim desek çarşıda 40 lira, o da en kötüsü bir dürüm bir ayran. Günlük bir öğrencinin giden parası 100-150 lira.

* Bakıyoruz herkese burs açılmıyor. Kredi almak istesek ileride faizini ödeyemeyiz. Çalışalım diyoruz, 5 günlük üniversite hayatımız var, çalışamıyoruz. Ülke çok kriz bir hale gelmiş.”