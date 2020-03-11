Malatyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! Trabzon liderliği kaptı!

Spor Toto Süper Lig’in 19. hafta erteleme mücadelesinde bu akşam Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Trabzonspor’un 3-1’lik galibiyeti ile tamamlanırken, Karadeniz ekibi adına Filip Novak, Sosa ve Nwakaeme’den geldi. Yeni Malatya’nın tek golünü ise Umut Bulut kaydetti. Malatyaspor Trabzonspor maçının geniş özetini izlemek ve karşılaşmanın önemli anlarını takip etmek için haberimizde paylaştığımız özet linkini kullanabilirsiniz. İşte Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri.

MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

TRABZON DEPLASMANDAN LİDER DÖNDÜ!

Süper Lig’in 19’uncu hafta erteleme maçında Trabzonspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti.

24 Ocak tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya’nın da etkilendiği 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor – Trabzonspor karşılaşması bugün oynandı. Süper Lig 19’uncu hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

10’uncu dakikada sağ taraftan Sosa’nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak topu kafa ile filelere gönderdi: 0-1.

30’uncu dakikada Sorlth’un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Sosa filelere gönderdi: 0-2.

41’inci dakıda soldan ceza sahasına giren Fofana’ın ortasına Umut vurdu, top kaleci Uğurcan’ı geçerek auta çıktı.

44’üncü dakikada Gökhan’ın ortasında top savunmaya çarparak Umut’un önünde kaldı. Umut’un çektiği şu Novak’a çarparak filelere gitti: 1-2.

ilk yarıyı Trabzonspor Malatyaspor karşısında 2-1 galip tamamladı.

55’inci dakida Ekuban’ın pasıyla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından çektiği şutla Trabzonspor’u 1-3 öne geçirdi.

Erteleme karşılaşmasını konuk ekip Trabzonspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. (DHA)