Malcolm X suikastında 56 yıl sonra kritik adım: Suçlamalar düşürülecek

ABD’li insan hakları aktivisti Malcolm X’i öldürmekle suçlanan Muhammad Aziz ve Khalil Islam hakkındaki suçlamalar, 56 yıl sonra düşürülmeye hazırlanılıyor.

Sozcu.com.tr

1965 yılında suikasta kurban giden ABD’li insan hakları aktivisti Malcolm X’in ölümüyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr, 56 yıl önce suçlu bulunan Muhammad Aziz ve Khalil Islam hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin beklendiğini açıkladı. Vance Jr, söz konusu adımın davadaki yanlışların ortaya çıkması açısından büyük bir gelişme olduğunu söyledi.

NETFLIX BELGESELİ ETKİSİ



The Guardian’ın haberine göre, Netflix’te yayınlanan Malcolm X belgeselinin, gördüğü ilginin ardından davanın yeniden incelemesinde pay sahibi olduğu öne sürülüyor. Söz konusu belgeselde Malcolm X’in “Nation of Islam” isimli örgüt üyeleri tarafından öldürüldüğü, Aziz ve Islam’ın suçsuz olduğu anlatılıyordu.

Muhammad Aziz, dava sonucunda aldığı cezayla 1985 yılına kadar hapis yatarken, Islam 2009 yılında hayatını kaybetti.

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