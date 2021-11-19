Malcolm X suikastında suçlanan iki kişi yarım asır sonra aklandı

New York Eyalet Yüksek Mahkemesi İdari Yargıcı Ellen Biben, 1965’te Malcolm X’e düzenlenen suikasttan hüküm giyen Muhammed Aziz ve Halil İslam aleyhindeki mahkumiyet kararının kaldırılması yönündeki önergeyi kabul etmesi üzerine iki hükümlü yarım asırdan fazla bir süre sonra beraat etti.

Sozcu.com.tr

ABD’li insan hakları aktivisti Malcolm X, 1965 yılında 2 kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Malcolm X’in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada Muhammed Aziz ve Halil İslam, Malcolm X’i öldürmekle suçlanarak 1966 yılında tutuklanmıştı. Aziz, 1985 yılına kadar tutuklu kalırken, 1987 yılında kadar tutuklu kalan İslam ise 2009 yılında hayatını kaybetmişti. Malcolm X’e düzenlenen suikasttan 56 yıl sonra olaya ilişkin hüküm giyen Aziz ve İslam’ın bugün gerçekleşen duruşmasında, ikili için beraat kararı verildi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance’in Ofisi ve avukatlar tarafından 22 aylık bir soruşturmanın sonucu ile ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgeleri de dahil olmak üzere ikilinin masumiyetlerine dair kanıtların sunulduğu duruşmada New York Eyalet Yüksek Mahkemesi İdari Yargıcı Ellen Biben, Muhammed Aziz ve Halil İslam’ın mahkumiyet kararının kaldırılması yönündeki önergeyi kabul etti.

‘ASLA YAŞANMAMALIYDI’



Biben kararında, “Mahkemenin bu davadaki ciddi adalet hatalarını tam olarak geri alamayacağı ve kaybedilen uzun yılları size geri veremeyeceği için üzgünüm” ifadelerini kullandı. Aziz, mahkemeye hitaben yaptığı konuşmada, “Bizi bugün mahkemeye çıkaran olaylar asla yaşanmamalıydı. Bu olaylar, özünde yozlaşmış, 2021’de siyahilerin çok aşina olduğu bir sürecin sonucuydu ve sonucudur. Umarım bu adaletsizliğin sorumlusu olan sistem, son 55-56 yılda bana verilen ölçülemez zararın da sorumluluğunu üstlenir” ifadelerini kaydetti.

Bölge Savcısı Vance ise mahkemede, “on yıllardır süren adaletsizlik” olarak adlandırdığı durum için özür dileyerek, “Ciddi, kabul edilemez yasa ve kamu güveni ihlalleri için özür dilerim. Kanunlar önünde eşit korumayı garanti etmek üzere tasarlanmış kurumlara olan kamu inancını yıpratan bu on yıllardır süren adaletsizlik için ulusumuzun kolluk kuvvetleri adına özür dilerim. Sayın yargıç, bu kişilerden ve ailelerinden alınanları geri getiremeyiz ama kayıtları düzelterek belki o inancı geri getirmeye başlayabiliriz” dedi.