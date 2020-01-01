Malefiz filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Başrolünde ünlü oyuncu Angelina Jolie’yi izlediğimi Malefiz filmi ilk kez televizyonda yayınlanıyor. Uyuyan Güzel masalından uyarlanan filmin senaryosunu Linde Woolverton, yönetmenliğini ise Robert Stromberg üstleniyor.
Malefiz filmi, Disney’in 1959’da çektiği Uyuyan Güzel filminin, hikâyeyi kötü peri Malefiz’in gözünden anlatan canlı aksiyon versiyonudur. Bu yeni versiyonda esas kötü karakter Malefiz değil, Prenses Aurora’nın babası Kral Stefan’dır.
MALEFİZ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Angelina Jolie – Maleficent
Ella Purnell ve Isobelle Molloy – genç Maleficent
Elle Fanning – Prenses Aurora
Vivienne Jolie-Pitt[7] ve Eleanor Worthington Cox genç Prenses Aurora
Janet McTeer – yaşlı Aurora
Sharlto Copley – Kral Stefan
Michael Higgins – genç Stefan
Sam Riley – Diaval
Imelda Staunton – Knotgrass
Juno Temple – Thistlewit
Lesley Manville – Flittle
Brenton Thwaites – Phillip
Kenneth Cranham – Kral Henry
Hannah New – Leila