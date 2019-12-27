Malezya Başbakanı Muhammed’den kritik Uygur çıkışı: Sığınanları geri yollamayız

Malezya Parlamentosu’nda muhalefet partilerinin sorularını cevaplayan Başbakan Mahathir Muhammed, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türklerine yönelik baskı ve etnik ayrımcılığa ilişkin soruya yanıt verdi.

Muhammed, Malezya’nın başka ülkelerin iç işlerine karışmama prensibini hatırlatarak, “Uygurlar da dahil olmak üzere Müslümanlara yönelik dünya genelinde uygulanan baskıların varlığı tüm taraflar nezdinde kabul edilmelidir” diye konuştu.

‘MEŞRU KORKULARI VAR’

AA’nın aktardığına göre Çin’deki baskılardan kaçan Uygurların Malezya’ya iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği sorusuna ise Muhammed, “Başka ülkeye gidebilirler çünkü güvenlikleriyle alakalı meşru korkuları var ve kendi ülkelerinde korunmayacaklarına yönelik düşünceleri mevcut. Uygurlar Malezya’ya gelip sığınma istedikleri takdirde Malezya, Çin’den bu yönde bir başvuru gelse dahi Uygurları sınır dışı etmeyecektir” cevabını verdi.

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