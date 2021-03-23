Malezya ve Singapur, Myanmar'da uzlaşma sağlanmasını umuyor

KUALA LUMPUR (AA) – Malezya ve Singapur hükümetleri, askeri darbenin meydana geldiği Myanmar'da uzlaşma ortamının oluşmasını ümit ettiklerini açıkladı.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, çalışma ziyareti kapsamında ülkeye gelen Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile görüşmesinin ardından Myanmar'da yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Hişamuddin, Malezya ve Singapur'un Myanmar'daki durumdan son derece endişeli olduğunu belirterek, "Yaşananlar insani felakettir. Silahsız sivillere şiddet uygulamanın hiçbir bahanesi olamaz." dedi.

Balakrishnan ise Myanmar'a dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "ASEAN, Myanmar halkına yardımcı olabilmek için elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.

Hişamuddin ve Balakrishnan, Myanmar'daki krizin uzlaşma yoluyla çözülmesini ümit ettiklerini belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

– Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 260'tan fazla gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.