Malezya'da “57. Malezya Günü” kutlandı

KUALA LUMPUR (AA) – Malezya'da, Borneo Adası'ndaki Sabah ve Sarawak eyaletlerinin 1963'te Malezya Federasyonu'na bağlandığı günü temsil eden Malezya Günü'nün kutlamaları yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl başkent Kuala Lumpur'da kutlama yapılmazken, eyalet düzeyinde düzenlenen "57. Malezya Günü" etkinlikleri, Kovid-19 tedbirlerine uyularak sınırlı sayıda katılımcıyla yapıldı.

Sabah'taki kutlamalar, son bir haftadır eyalet genelinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine sıkı tedbirler altında gerçekleştirildi.

Perak, Negeri Sembilan, Penang, Kelantan ve Terengganu eyaletleri de Malezya Günü dolayısıyla küçük çaplı kutlama etkinliği düzenledi.

Hükümet adına Malezya Günü'nü yazılı açıklamayla kutlayan Ulusal Birlik Bakanı Halime Muhammed Sadık, "Bu sene Malezya Günü ülke çapında coşkulu kutlanamamış olsa da Malezya halkındaki birliktelik ruhunun hala diri olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Bakan Halime, dünyayı etkisi altına alan pandemiye karşı Malezyalılara, virüsle mücadelede kararlılıklarını sürdürme çağrısında bulundu.

– Malezya Günü

Tarih boyunca Portekiz, Hollanda ve İngiltere'nin hakimiyetinde kalan Malaylar, ilk bağımsız devletlerini 1957'de Malaya Federasyonu adıyla kurmuştu.

Malaya'nın sınırları bugün Batı Malezya olarak bilinen Malay Yarımadası'nda bulunurken, Singapur ve doğudaki Borneo Adası'nda yer alan Sabah, Sarawak ile Brunei, İngiliz egemenliğinde kalmayı sürdürmüştü.

Devletin kurucusu ve ilk Başbakanı Tunku Abdul Rahman, 1961'de bu eyaletlere Malaya ile birleşme çağrısında bulunmuştu.

4 eyaletin Malaya Federasyonu'na katılmasıyla birlikte devlet, 16 Eylül 1963'te Malezya Federasyonu adını almıştı.

Daha sonra Brunei Sultanlığı, federasyona dahil olmama kararı alarak aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş, Singapur da 1965'te Malezya'dan ayrılarak bağımsız olmuştu.

Singapur ve Brunei'nin Malezya'dan ayrılmasından ötürü Malezya Günü'nde sadece, Sabah ve Sarawak'ın ülkeye bağlanması kutlanıyor.