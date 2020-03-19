Malezya'da “günlük faaliyetleri kısıtlama” uygulamasına polis takibi

KUALA LUMPUR (AA) – Malezya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dün başlayan günlük faaliyetlerin kısıtlanması uygulamasına halkın çoğunun uymaması üzerine güvenlik güçleri kontrollere başladı.

Dün yasağın ilk gününde, başkent Kuala Lumpur'daki bazı restoran ve sokak yemekçilerinin hala dolu olması üzerine bugün polis, sabah erken saatlerde toplu mekanlarda teftişe başladı.

Polis, gece saatlerinden bu yana şehirdeki merkezi caddelerde yol kontrolleri yaparak kent sakinlerine hangi sebeple dışarı çıktıklarını sordu.

– Dün, Malezyalıların yüzde 40'ı yasağa uymadı

Polis teşkilatının yaptığı açıklamada, dün uygulamanın ilk gününde Malezya genelinde halkın yüzde 40'ının yasağa uymadığının gözlemlendiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, ilerleyen günlerde halkın söz konusu uygulamaya riayet etmemesi durumunda, askerin sokağa inebileceği uyarısında bulundu.

– Seri Petaling Camisi'nde dini etkinliğe katılan 4 bin kişi aranıyor

Malezya polisi, Selangor eyaletinde yer alan Seri Petaling Camisi'nde 27 Şubat-1 Mart'ta düzenlenen dini etkinliğe 16 bin kişinin katıldığını, bunlardan 14 bin 500'ünün de Malezya vatandaşı olduğunu bildirdi.

Malezya'daki virüs vakalarının hızla yayılmasına sebep olan bu etkinliğe katılanları, polis, Kovid-19 testi yaptırmaları için takibe aldı.

Etkinliğe katılan 10 bin 500 Malezya vatandaşının test yaptırmak üzere bulunup, hastaneye götürüldüğü açıklanırken; 4 bin kişinin ise arandığı kaydedildi.

Malezya'daki toplam Kovid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 900'e yükselirken, vakaların 513'ünün Seri Petaling Camisi'ndeki dini etkinliğe katılanlar olduğu açıklandı.