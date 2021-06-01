Malezya'da Kovid-19 nedeniyle tam karantina uygulaması başlatıldı

KUALA LUMPUR (AA) – Malezya'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen yoğun artışı önlemek üzere tam karantina uygulaması başlatıldı.

Bugün başlayan ve 14 Haziran'a kadar sürecek tam karantina kapsamında, bundan önce geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağı tedbirlerine yenileri eklendi. Buna göre vatandaşların temel ihtiyaç ve acil durumlar dışında 10 kilometre ötesine seyahat etmesi yasaklandı.

Kamu ve özel sektörde daha önce yüzde 40 olan ofiste çalışan personel kapasitesi yüzde 20'ye düşürüldü. Eğitim kurumları tamamen internet üzerinden öğrenim uygulamasına geçerken üniversitelerdeki saha araştırmalarının özel izinle devam etmesine müsaade edildi.

Daha önce açık tutulan alışveriş merkezleri ise temel ihtiyaç ürünlerinin satışını yapan dükkanlar haricinde kapatıldı.

İnşaat sektörünün de tam karantina kapsamında faaliyetlerine ara verdiği Malezya'da kritik önem taşıyan yapı ve tamirat çalışmaları, sosyal mesafe kuralları altında devam edecek.

Camilerde farz namazı hariç diğer bütün aktiviteler iptal edilirken diğer ibadethanelerdeki faaliyetlere de benzer sınırlamalar getirildi.

– Hükümetten ek teşvik paketi

Öte yandan Malezya hükümeti, tam karantinadan olumsuz etkilenen vatandaşlar ve küçük işletmelerin zararını sübvanse edebilmek için 40 milyar Malezya ringgiti (82 milyar TL) teşvik paketi hazırladı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında teşvik paketinin detaylarına değindi. Yeni açıklanan paketin 5 milyar ringgitilik (10,3 milyar TL) kısmının nakit enjeksiyonuna ayrılacağını belirten Muhyiddin, "Teşvik paketi sağlık sistemini yeniden canlandırmanın yanı sıra bundan önce işletmelere yapılan nakit yardımlarını devam ettirecektir." dedi.

Muhyiddin, bu kapsamda işletmelere destek olabilmek için kredi borçlarının bir süre daha erteleneceğinin altını çizdi.

Toplam 572 bin 357 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle 2 bin 796 kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerde doluluk oranının yüzde 80'i bulduğu Malezya'da 79 bin 523 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor. 19 Mayıs'tan bu yana ülkede günlük Kovid-19 vaka artışları 6 binin üzerinde rakamlarda gelişiyor.