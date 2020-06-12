Malezya'da Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 bin restoran ve kafe kapandı

KUALA LUMPUR (AA) – Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinden dolayı ülke genelinde yaklaşık 2 bin restoran ve kafenin kepenk kapattığı bildirildi.

Malezya Kafe Sahipleri Kuruluşunun (MSCPGA) raporunda, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı boyunca yemek işletmelerinin yüzde 80'inin faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

Raporda sektörünün açıldığı 4 Mayıs'tan itibaren kafe ve restoranların yüzde 10'unun bir daha açılmadığı kaydedilerek, "Yaklaşık 2 bin yemek işletmesi sahibi, hükümetin teşvik paketlerine rağmen işletmelerini sürdürme imkanı bulamadığı için mekanlarını kapatmak zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Sektör kuruluşu, "Vergi ertelemesi gibi kolaylıklar uygulanmazsa daha fazla restoran ve kafe sahipleri pazardan çekilebilir." açıklamasında bulundu.

– Kovid-19 vakaları 8 bin 402'ye yükseldi

Öte yandan, Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 33 artarak 8 bin 402'ye yükselirken, bir vakanın daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 119 oldu.

103 kişinin daha sağlığına kavuştuğu ve toplam iyileşen vaka sayısının 7 bin 168 olduğu belirtildi.