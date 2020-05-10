Malezyalılar Kadir Gecesi'ni evlerinde idrak ediyor

KUALA LUMPUR (AA) – ÖMER FARUK YILDIZ – Malezya'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kadir Gecesi'ni bu yıl evlerinde idrak ediyor.

Birçok İslam ülkesinde Kadir Gecesi bu yıl ramazanın 27. gününde (19 Mayıs) idrak edilecekken Malezya'da müftüler, mübarek gecenin ramazan ayının 17. gününde de aranabileceği görüşünü doğru bularak Kadir Gecesi tarihini 17 Ramazan olarak kabul ediyor.

Buna göre Malezya'da Müslümanlar, "Nüzul Kur'an" adını verdikleri Kadir Gecesi'ni bu akşam teravih namazı sonrası idrak edecek.

Kadir Gecesi her yıl Malezya'daki camilerde teravih namazlarından sonra toplu zikirler, dualar ve ilahilerle hatırlanırken bu yıl Kovid-19 nedeniyle camilerde özel etkinlik düzenlenmesi yasaklandı.

Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in nüzul ettiği gecenin önemi televizyon programları ve internetteki vaazlarla anlatılacak.

AA muhabirine konuşan Malezyalı vaiz Zul Ramli Muhammed Razali, Kadir Gecesi'ni bugün evinde ailesiyle Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendireceğini söyledi.

– Salgın, Kadir Gecesi'ni idrak etmeye engel değil

Zul Ramli, Kovid-19 salgınının Kadir Gecesi'nin maneviyatını ve önemini azaltmayacağını belirterek, "Müslümanlar olarak evde kalsak bile bugünün hatırına Kur'an'a olan sevgimizi artırmalıyız. Kutsal kitabımızı daha iyi öğrenmek ve kitaptaki buyrukları daha iyi anlayabilmek için bugün daha fazla gayret edebiliriz." dedi.

Bu yıl Malezya'da ramazan ve bayramda camilerin kapatılması kararına dair Zul Ramli, "Bu salgının doğurduğu sonuçlar aile bağlarımızı güçlendirmeye vesilesi olabilir. İyi bir Müslüman, her şartta dinini yaşayıp Allah'a kulluk edebilir." ifadelerini kullandı.

Zul Ramli, Kovid-19 salgınına rağmen Müslümanların oruç tutup ibadetlerini yapabildiğini vurgulayarak, Kadir Gecesi'nin, insanların Allah'a daha çok yönelmesi için bir vesile olduğunu dile getirdi.

Malezya Ulusal Cami Baş İmamı İhsan Mohd Hüsnü de Müslümanlar için bu gecenin maneviyatını idrak etmenin önemine işaret ederek, "Hükümetimiz şimdiye kadarki Kovid-19 tedbirlerini bizim sağlığımız için aldı. Bu yıl camilere gidemesek de Kur'an-ı Kerim'in nüzul gününü yüce kitabımızla ilişkimizi sıkılaştırmak ve Kuran'a yakınlaşmak için vesile görmeliyiz." diye konuştu.

İmam İhsan, Kur'an'ın sadece Kadir Gecesi'nde değil, her gün okunması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu gecenin hangi tarihte olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Malezya'da ramazanın 17. günü olarak kabul ediliyor. Çoğu rivayette ramazanın son 10 gününde aranması gerektiği söyleniyor. Bu sebeple ramazanın her gününü Kadir Gecesi olarak bilip dualarımızı ve ibadetlerimizi çoğaltmamız en iyisidir." değerlendirmesinde bulundu.