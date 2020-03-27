Malı aldılar, canı bıraktılar! İtalya’da 200 şoför mahsur

Türkiye’den Avrupa’nın çeşitli ülkelerine sefer yapan 200’e yakın TIR şoförü, corona virüsü salgınıyla sarsılan İtalya’nın Trieste limanında mahsur kaldı.

RO-RO Taşımacılığı yapan firmanın (Ulusoy) sadece TIR dorselerini (taşıma araçlarının arkasındaki kasalar) aldığı şoförler, uçak veya karayoluyla dönemedikleri için limanda çaresiz kaldı.

Yaklaşık on beş günden bu yana evlerine dönmek için çabaladıklarını belirten şoförler, açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele ettiklerini söyledi.

“MALIMIZI ALDILAR, CANIMIZI BIRAKTILAR”

RO-RO Firmasının corona virüsü tedbirleri çerçevesinde sadece araçları aldığını, şoförleri almadığını söyleyen Bekir Başaran şunları söyledi:

* Çeşitli ülkelere mal getirip götürdük. Dönüş yolunda ise araçlarımızı, kasaları alıyorlar, ancak corona virüsü tedbirleri öne sürerek bizi gemiye almıyorlar. Malımızı alıyorlar, ama canımızı bırakıyorlar.

* Türkiye’ye havadan ve karadan dönüş şansımız yok, kapalı. Bizler için gemide her seferinde 20-25 kişilik bir karantina bölgesi yaratılabilir. Arabalardan inmeme koşulu getirilebilir.

* Veya gemi bir seferini sadece bizlerin tahliyesi için ayarlayabilir” diyerek yetkililerin ve konsolosluk görevlilerinin duyarsızlığından yakındı.

“BİZ İTALYA’DA AİLELERİMİZ TÜRKİYE’DE ENDİŞE İÇİNDE”

TIR şoförü Turan Engin ise, kendilerinin ve ailelerinin her günü corona virüs endişesiyle yaşadıklarını söyledi.

Şoförler şu ifadeleri kullandı:

*Araçlarımız ile birlikte bizleri gemiye almadıkları için hepimiz burada kaldık. Şu anda çaresiz durumdayız. Yetkililerden ricamız, acilen bizi ülkemize aldırsınlar. Yatığımız, yemek yediğimiz yerler pislik içinde. Gemi firması ‘ne yaparsanız yapın’ diyor.

*Ailelerimiz Türkiye’de bizden endişeli, diken üstünde, kimse bize el uzatmıyor. Çıkış yolu arıyoruz çıkamıyoruz. Bizi buradan kurtarsınlar. Uçak yok, limandan çıkış yok, limanda market yok. Ne yapacağız, hepimiz burada ölelim mi? Konsolosluğa bildirdik ilgilenen yok.

“TAŞIMACI FİRMA “BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN” DİYOR”

Türk şoförlerin getirilmesi için tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını söyleyen yurt dışı taşımacılık firma (İstanbul ekspres) yetkilisi Volkan Bıçakçı ise şunları söyledi:

* Sürücülerimiz 15 günden bu güne maalesef yurda dönemiyorlar. Çeşme Ulusoy Limanını işleten, Ulusoy Denizciliğin sorumluları, ‘Yapabileceğimiz bir şey yok, başınızın çaresine bakmalısınız’ diyor.

* Türkiye’ye dorse taşımacılığı devam ediyor, fakat gemiye sürücü alınmıyor. Oysa daha önce sürücü gemi ile yurda dönebiliyordu.

“SANKİ BİLİNÇLİ GETİRİLMİYORLAR”

Bıçakçı, mahsur kalan şoförlerin bilinçli bir şekilde getirilmediği izlenimi edindiklerini öne sürdü.

Bıçakçı, “Türkiye’den artık sürücünün Avrupa’ya gitme şansı yok. Buradan RO-RO firmasının götürdüğü yükleri orada mahsur kalan şoförler dağıtmaya mecbur kalsın düşüncesi uyandırıyor. Taşımacılık durmasın, devam etsin düşüncesiyle şoförler bilinçli bir şekilde getirilmiyor” diyerek, devletin olaya el atmasını istedi.