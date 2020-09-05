Mali'de devrik lider İbrahim Boubacar Keita'nın ülkeden ayrıldığı iddia edildi

DAKAR (AA) – Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbeyle istifa eden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın tedavi için Mali'den ayrıldığı öne sürüldü.

Yerel basındaki devrik liderin ailesi ve havalimanı yetkililerine dayandırılan haberlere göre, iskemik inme teşhisi konan Keita, tedavi için BAE'nin Abu Dabi kentine gitmek üzere başkent Bamako'dan ayrıldı.

Keita'nın uçağının hala havada olduğu belirtiliyor.

Bamako'da 2 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve iskemik inme teşhisi konulan 75 yaşındaki Keita, 4 Eylül'de taburcu edilmişti.

Keita'nın ambulans uçakla daha önce de tedavi gördüğü BAE'ye gidebileceği ihtimali gündeme gelmişti.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), 18 Ağustos'ta askeri kışlada alıkoyduğu Keita'yı 27 Ağustos'ta serbest bırakmıştı.

CNSP, o tarihten bu yana özel korumalı konutunda kalan Keita'ya, tedavisi için yurt dışına çıkış izni vermişti.

– Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda, 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlar ile yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.