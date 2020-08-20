Mali'de geçiş dönemi cumhurbaşkanı asker ya da sivil olabilir

DAKAR (AA) – Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın askeri darbeyle devrilmesinin ardından uygulanacak geçiş dönemine başkanlık edecek ismin sivil ya da asker olabileceği bildirildi.

Kendilerine Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi (CNSP) ismini veren askeri cuntanın sözcüsü İsmael Wague, France24 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Wague, "Geçiş dönemi cumhurbaşkanı asker ya da sivil olabilir. Geçiş süreci için başta sivil toplum ve muhalefet olmak üzere toplumun her kesimiyle görüşme halindeyiz." dedi.

Geçiş sürecinin mümkün olduğunca kısa olacağını belirten Wague, 2022-2023'e uzamayacağının altını çizdi.

Wague, "İktidarı sivillere ne zaman devredeceğimizi söyleyemem zira geçiş sürecini halletmeliyiz." ifadesini kullandı.

– Geçiş Konseyi

CNSP'den gün içinde yapılan açıklamada, 6 asker, 18 sivilden oluşan 24 üyeli bir Geçiş Konseyi oluşturulacağı ve konseyin 9 ay görev yapacağı belirtilmişti.

Konsey üyeleri tarafından bir başbakan seçileceği kaydedilen açıklamada, 15 bakandan oluşan sınırlandırılmış ulusal birlik hükümetinin de kurulacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Açıklamada, nisanda genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra bir referandum yapılacağı kaydedilmişti.

– Askeri darbe

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı televizyona çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını belirterek, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.

CNSP'ye Assimi Goita'nın liderlik yaptığı duyurulmuştu.