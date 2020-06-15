Mali'de saldırı sonrası kaybolan 44 askerden 24'ü ölü bulundu

DAKAR (AA) – Mali'nin başkenti Bamako'nun kuzeyinde askeri bir konvoya dün düzenlenen saldırının ardından kayboldan 44 askerden 24'ü ölü bulundu.

Mali Silahlı Kuvvetlerince (FAMA) yapılan açıklamada, Moritanya sınırına yakın Segou bölgesinde askeri konvoya kurulan pusu sonrası düzenlenen operasyonda, 24 askerin cesedine ulaşıldığı, 8 askerin kurtarıldığı belirtildi.

Saldırıda kaybolan araçlardan 4'ünün tamamen tahrip edildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Diabaly beldesi yakınlarında dün öğleden sonra bir askeri konvoya kimliği belirsiz kişilerce pusu kurulmuş, geçtiği yola mayın döşenen konvoy ağır makineli silahlarca taranmıştı.

Konvoyda bulunan en az 14 araç ve 44 askerin kaybolduğu saldırı sonrası hava kuvvetleri operasyon başlatmıştı.

– Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.