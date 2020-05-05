Mali'deki silahlı saldırılarda ocak mart arasında 380 sivil öldürüldü

DAKAR (AA) – Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de 2020'nin ilk 3 ayında en az 380 sivilin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü duyurdu.

MINUSMA İnsan Hakları Biriminden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mart'ta ülkenin kuzeyinde ve merkez bölgelerinde 232 silahlı saldırı olayının yaşandığı belirtildi.

Bu olayların terör gruplarının saldırıları ya da etnik topluluklar arasında çıkan çatışmalar olduğu ifade edilen açıklamada, olaylarda 16'sı çocuk, 8'i kadın 380 sivilin öldüğü, bunların yüzde 82'sinin Mopti ve Segou bölgelerinde yaşadığı aktarıldı.

– Mali'de 2 Fransız askeri öldürüldü

Diğer yandan Fransa'nın Mali'deki askeri gücü Barkhane'nin komutanı General Facon, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yürüttükleri operasyonları etkilemediğini belirtti.

Mali'de görevli 5 bin 100 Fransız askerinden çok azında Kovid-19 görüldüğünü kaydeden Facon, hastalığın yayılmasını önlemek için ciddi tedbirler aldıklarını aktardı.

Barkhane Komutanlığı, son 5 günde Mali'de görev yapan 2 Fransız askerinin öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Kevin Clement adlı askerin Liptako bölgesinde girdiği çatışma sonrası 4 Mayıs'ta hayatını kaybettiği, 23 Nisan'da bir çatışmada yaralanan askerin de 1 Mayıs'ta yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mali'de Fransa'nın askeri operasyonlarının 2013'te başladığından bu yana 43 Fransız askeri öldü.

– Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar ülkedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.