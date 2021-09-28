Maliye Bakanı Yellen’den Kongre’ye Uyarı 

Yellen Kongre üyelerine hitaben yazdığı mektupta ‘‘O noktada Maliye Bakanlığ çok az ve hızla tükenecek kaynaklarla sınırlı kalacak’’ dedi.

Senato’daki Cumhuriyetçilerin daha önce yapılan hükümet harcamalarını ödemek için ülkenin borçlanma limitini yükseltmeye yönelik tasarıyı reddetmesinden bir gün sonra Yellen mektubunda, “Bu tarihten sonra ülkenin tüm taahhütlerini yerine getirmeye devam edip edemeyeceğimiz belirsiz” diye konuştu.

Yellen yaz aylarında borç sınırına ulaşılmasının ardından Maliye Bakanlığı’nın zaten olağanüstü önlemler uygulamaya başladığını belirtti; ancak bu önlemlerin süresinin 20 gün içinde dolacağını hatırlattı. Yellen kesin tarihin belli olmadığına da dikkat çekti.

Yellen, bakanlığın en iyi tarih tahminini yapmaya çalıştığını söyledi ve federal hükümetin nakit akışının değişken olduğunu kaydetti.

Yellen “Bu belirsizlik, borç limitini yükseltmeyi veya askıya almayı beklememenin kritik önemini vurguluyor” dedi.

Yellen mektubu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer ve Senato Azınlık lideri Mitch McConnell’a gönderdi.

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçi Partililer, federal borçlanmanın devam etmesi ve hükümetin açık kalmasını amaçlayan yasa tasarısını Pazartesi günü engellemişti.

Salı günü Senato Bankacılık Komisyonu’na yaptığı açıklamadaysa borç limitiyle ilgili çağrısını tekrar eden Yellen, ayrıca Corona virüsünün Delta varyantından kaynaklanan vaka artışına rağmen tam istihdama dönülmesi çağrısı yaptı.

Yellen Corona virüsü salgınının neden olduğu resesyonun ardından iyileşmenin hassas ancak hızlı olduğunu söyledi.

Yellen, ‘‘Ekonomimiz büyümeye ve 2020’de kaybolan iş imkanlarını geri getirmeye başlarken Delta varyantından kaynaklanan önemli zorluklar iyileşmenin hızını etkilemeye ve canlı bir ekonominin önünde engel oluşturmaya devam ediyor’’ dedi.

Yellen ekonominin orta vadeli hedefleri konusunda iyimser olmaya devam ettiğini ve gelecek yıl tam istihdama dönülmesini umduğunu kaydetti.