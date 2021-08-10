Maliye, kira geliri şüphesi ile ‘vatandaşa çöküyor’ iddiası

Hazine Maliye Bakanlığı, vatandaşların banka hesap bilgilerini inceleyip kira geliri elde ettiğini tahmin ettiği mükelleflere “Kira geliri beyannamesi verin” yazısı gönderiyor.

BAŞAK KAYA

Hazine Maliye Bakanlığı’nın vatandaşların banka hesap bilgilerini inceleyip “Emare var” gerekçesiyle mükelleflere “çökmeye” başladığı iddia edildi. Bakanlık vatandaşların banka hesaplarına başkaları tarafından yapılan para transferi belirlediği taktirde uyarı mektupları gönderiliyor ve “Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucu kira geliri elde ettiğiniz yönünde emarelere rastlanmıştır. Kira geliri beyannamesi veriniz, aksi taktirde cezai işlem uygulanacaktır” deniliyor.

Yakınlarından ya da kendilerine borcu olan kişilerden banka yoluyla para aktarılan kişilere gönderilen “Emare var” mektubu ise tepki çekti. Evi olmayanlara bile, “Kira geliri elde ettiğiniz yönümde emareler bulunmaktadır” mektubu gönderildiği dile getiriliyor.

CHP Genel Başkan Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, bakanlığın “Emare var” mektuplarını eleştirerek, “Maliye resmen vatandaşın tepesine çöküyor” dedi. Somut delil varsa ortaya konulması gerektiğini dile getiren Toprak, “Yasalar çerçevesinde vergisini istersin. Ama ‘Emare var’ demek, afakidir, bir tahmin ve yorumdur. ‘Ben de bilmiyorum, olabilir de olmayabilir de’ demektir. Vatandaşlar tedirgin ediliyor” dedi.

CHP’li Erdoğan Toprak, “Ülke zaten vergi cehennemine döndü, maaşlar vergi ile tırpanlanıyor. MTV’den emlak vergisine, ÖTV’den KDV’ye kadar her yer vergi. Yıllardır geçici denilerek getirilen deprem vergisi ödemeye devam ediyoruz ve bu vergilerin akıbeti de meçhul. Maliye sondajı bıraksın, işini ciddi yapsın. Vatandaşa çökmesin” dedi.

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