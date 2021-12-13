Malta, esrar kullanımını yasallaştırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği’ne üye en küçük ülke olarak bilinen Malta, esrarı yasallaştırmak için harekete geçti. Yasa kabul edilirse, Malta esrarın keyif amaçlı kullanımını yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak.

Avrupa’da uyuşturucu yasalarında genel bir değişiklik yaşanırken, Malta bu hafta kişisel kullanım için kenevir ekimini ve bulundurmayı yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor.

Yasaya göre, Malta’da 18 yaş ve üstü kişiler için yedi grama esrar bulundurmak yasal olacak. Ayrıca evde 4 kenevir bitkisine kadar yetiştirilmesine izin verilecek.

HAFTA SONU YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sorumlu bakan Owen Bonnici İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte, Salı günü Malta parlamentosunda yasa lehinde oylamanın ardından yasanın cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak hafta sonuna kadar yürürlüğe gireceğini söyledi.

AB’nin en küçük üye devleti olan Malta’nın bu hamlesini 2022 yılında diğer AB ülkelerinin de takip etmesi bekleniyor.

Almanya geçtiğimiz günlerde İsviçre, Lüksemburg ve Hollanda hükümetlerinin açıklamalarını takiben yasal olarak düzenlenmiş bir sistem devreye sokacaklarını duyurdu.

Kanada, Meksika ve 18 ABD eyaleti şimdiden esrarı yasallaştırırken, İtalya’da da yeni bir referandum yapılması gündemde.

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