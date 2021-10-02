Malta’ya giden Türk zenginlerine kötü haber

Gelir vergisinin yüzde 5 olduğu Malta’da son yıllarda birçok Türk iş insanı şirket kurmuş, vatandaşlık almıştı. Türkiye ve Malta mali istihbarat birimleri arasında dikkat çeken bir anlaşma imzalandı.

İsmail ŞAHİN

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi arasında mutabakata varıldı.

“Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” imzalandı.

VERGİ KONULARINDA KOŞULSUZ BİLGİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 30 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan mutabakatla, Türkiye ve Malta mali istihbarat birimleri arasında bilgi paylaşımlarının artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

İmzalanan mutabakatta, Mali İstihbarat Birimleri’nin koşulsuz bilgi paylaşımına konu olacak başlıklar dikkat çekti.

Buna göre, vergilemeye ait konularla ilgili bilgi taleplerini reddetmeyecek. Bilindiği üzere son yıllarda çok sayıda Türk zenginin şirket kurup ayrıca vatandaşlık aldığı Malta bir vergi cenneti olarak biliniyor.

SUÇ BİLİNMESE BİLE BİLGİ VERİLECEK

Türkiye ile Malta arasında imzalanan mutabakata göre adli yargılamayı engellemediği veya zarara uğratmadığı sürece Mali İstihbarat Birimleri, ülkelerinde devam eden bir soruşturma, inceleme ya da dava olsa bile birbirleriyle bilgi paylaşacak. Ayrıca yardım talebinde belirtilen olayın konuyla bağlantılı veya şüpheli olarak değerlendirilmese ya da analiz aşamasında öncül suç bilinmese dahi birimler arasında bilgi paylaşımı reddedilmeyecek.

MALTA’DAN VATANDAŞLIK ALAN ALANA

Türkiye’den çok sayıda zengin, aileleriyle birlikte Malta’dan vatandaşlık almaya devam ediyor.

Malta’da Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programıyla vatandaşlık almaya hak kazananların listesi her yılının sonunda ülkenin resmi gazetesinde yayımlıyor.

Son olarak 31 Aralık 2020 tarihli sayısıda 2019 yılında Malta’dan vatandaşlık almaya hak kazanan 3 bin 170 kişinin isimleri yer aldı. Bunlar arasında 45 Türk vardı.

Söz konusu kişiler arasında hızlı moda markası Koton’un Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ve eşi Gülden Yılmaz ile kızları Deniz Yılmaz ve oğulları Ege Yılmaz dikkat çekmişti.

Sahibinden.com adlı seri ilan ve alışveriş sitesinin kurucusu ve sahibi Taner Aksoy ve ailesi, Ankara’nın ünlü sanayicilerinden ve Gen İlaç’ın sahibi Abidin Gülmüş, inşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Habib Cem Bahadır ve eşi Mine ile son dönemde lüks yaşantısına dair sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çocukları Emir Bahadır da Malta vatandaşlığı alanlar arasında bulunuyordu.

SABANCILAR, BARUT AİLESİ VE DİĞERLERİ

2017’de Sabancı ailesinden Suzan Sabancı Dinçer, Ceyda Sabancı Dinçer, Çiğdem Sabancı Bilen, Haluk Akay Sabancı gibi isimler Malta’dan vatandaşlık almıştı.

2017’de gelir vergisi rekortmenleri arasına 10’uncu sıradan giren Gönenç Gürkaynak ve avukat eşi Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak, Kurukahveci Mehmet Efendi adıyla bilinen kahve şirketinin marka sahipleri Hulusi Kurukahveci, Nezlihan Akyürek Kurukahveci, Hulusi Doruk Kurukahveci, ilaç şirketi Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, kardeşi Nesrin Esirtgen ve oğlu İbrahim Barut, Orta Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı, Reha Tekstil’in sahibi Mehmet Reha Demirdağ 2017’de Malta vatandaşlığı alanlar arasında yer almıştı.

2018 yılında Türkiye’den 78 isim Malta pasaportu alırken, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı listede en dikkat çeken isim olmuştu.

Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, Tekfen Holding kurucu ortaklarından merhum Feyyaz Berker’in kızı Meltem Berker de Malta vatandaşı olmaya hak kazanan isimler arasında bulunuyordu.

NEDEN MALTA VATANDAŞLIĞI?

Malta 2004 yılında Avrupa Birliği’ne tam üye oldu. Nüfusu 514 bin olan Malta’nın vatandaşı olmak AB üyesi ve ABD de dahil 160 ülkeye vizesiz seyahat edebilmek anlamına geliyor.

Malta yabancı yatırımcıyı çekmek için 6/7 vergi iade sistemi uyguluyor.

Malta’da ikamet etmeyen şirket ortakları, sene sonunda elde ettiği kârın yüzde 35’ini kurumlar vergisi olarak ödedikten 4 ila 6 hafta sonra, yüzde 30’luk kısmını vergi iadesi olarak geri alıyor. Ülkede yıllık gelir vergisi sadece yüzde 5 civarında. Bunun ise iki şartı var. Birincisi şirket ortaklarının Malta’da ikamet etmemesi gerekiyor. İkincisi ise ikili bir şirket yapısı kurulması gerekiyor.

Öte yandan şirket kurulum maliyetleri diğer ülkelere kıyasla oldukça düşük. Ülkede ikamet etmeyen kişiler tarafından yapılan hisse devirlerinde, sermaye kazançları vergiden muaf tutuluyor.

Ama belki de iş adamlarının Malta’yı tercih etmesinin en büyük nedeni, ülkede servet veya sermaye vergisinin olmaması.

MALTA VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIYOR?

Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu’na geri almamak koşuluyla 650 bin Euro tutarında katkı yapılması şartı ile yatırımcılar 12 ay bitiminde Malta Vatandaşlığı ve Avrupa Birliği pasaportuna sahip olabiliyor.

Finansal olarak başvuru sahibine bağlı olmak kaydıyla diğer aile üyeleri için 25 bin Euro (Eş ve 18 yaşından küçük çocuklar) – 50 bin Euro (18 -26 yaş arasında evlenmemiş çocuklar ve 55 yaş üzerinde ebeveynler) arasında katkı bedeli ödüyor.

Program kapsamında katkı bedelinin yanı sıra en az 350 bin Euro değerindeki bir taşınmaz mülk sahibi ya da yıllık kira değeri en az 16 bin Euro olan bir dairede oturabilecek durumda olma koşulunun sağlanması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin kendi adına açılan Malta’da bir banka hesabı üzerinden 5 yıl vadeli 150 bin Euro tutarında Malta devlet tahvili alma şartı bulunuyor.

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