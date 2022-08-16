Maltepe’de minibüs yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak

Maltepe Meydan Projesi kapsamında minibüs yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Yaklaşık 4 ay sürecek çalışmalar sonucunda bölgeye 550 metre uzunluğunda araç altgeçidi yapılacak. Maltepe İlçesi 25 bin metrekarelik yayalaştırılmış meydana sahip olacak.

Maltepe büyük ve modern bir meydana kavuşuyor. Bağdat Caddesi Minibüs yolunda trafik tamamen yer altına alınacak.

Mimar Sinan Caddesi ile İnönü Caddesi arasında kalan bölüm yayalaştırılacak. İstanbul’un örnek caddelerinden biri olacak.

18 Ağustos Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren bölge iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bölgede altgeçit kazı işlemleri başlayacak. Kazı çalışmaları nedeniyle Bağdat Caddesi’nde (Minibüs Yolu) Mimar Sinan Caddesi ile İnönü Caddeleri arası 120 gün boyunca çift yönlü trafik akışı olmayacak. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Kadıköy – Kartal istikametinde trafik akışı Mimar Sinan Caddesi, Rıhtım Caddesi, Ardıçlı Sokak, Şehit Nedim Özpolat Sokak, İstasyon Caddesi ve Drama Köprüsünü takiben İkinci İlkokul Caddesi üzerinden tekrar Bağdat Caddesine bağlanacak.

Kartal – Kadıköy istikametinde ise trafik akışı bir süredir olduğu İnönü Caddesi, Kooperatif Caddesi ve Atatürk Caddesini takiben Adalı Sokak üzerinden tekrar Bağdat Caddesine bağlanacak şekilde gerçekleşecek.

ÖRNEK BİR MEYDAN OLACAK

Maltepe Meydan Projesi kapsamında Çalışmalar kapsamında 550 metre uzunluğunda araç altgeçidi yapılacak.

Maltepe İlçesi 25 bin metrekarelik yayalaştırılmış meydana sahip olacak. Maltepe Meydanı aktif hale geldiğinde insanların ferah nefes alacağı ve keyifli vakit geçireceği bir çarşı ambiyansı oluşacak.

Bölge Anadolu Yakası’nın en cazip yerlerinden biri haline gelecek. 120 gün yaklaşık 4 ay sürecek çalışmaların yeni yıla yetiştirilmesi hedefleniyor.

İETT HATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Güzergah değişikliği sebebiyle bölgedeki bazı İETT hatların da değişikliğe gidecek.

16A – 133F – 133G – 17S – 252 – 17 –16 – KM42 – KM43 – KM44 numaralı hatlarda değişiklik yapılacak.

16A – 133F – 17S – 252 – 17 – 16 numaralı hatlar, Orhangazi – Esenyurt – Maltepe Bağdat Caddesi – İstasyon Yolu – Maltepe durakları yerine, Turgut Özal Bulvarı güzergahında yer alan Kum İskelesi – DR. Sadık Ahmet – İstasyon Yolu – Maltepe Sahil duraklarından geçecek.

KM42 – KM43 – KM44 numaralı hatlar da Adalı Sokak – Kaptan Sokak – Maltepe durakları yerine, Geçiş Sokağını takip ederek Adalı Sokağından ring olarak dönüş sağlayacak.

133G numaralı hattın güzergahı; Feyzullah Caddesindeki Sülün Sokak – Feyzullah Caddesi – Fulya Sokak – Beşevler ve Atatürk Caddesi üzerindeki Maltepe – Kırlangıç Sokak – Mehmet Akif durakları yerine, Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Maltepe Köprüsü – Yıldız Bakkal – Mehmet Akif – Adalı Sokak – Kaptan Sokak – Kum İskelesi – DR. Sadık Ahmet – İstasyon Yolu – Maltepe Sahil duraklarında hizmet verecek.