Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Maltepe'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PM 6241 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kadıköy istikameti Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada otomobildeki Yunus Emre Y. yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yunus Emre Y'nin cenazesi ise morga götürüldü.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?