Mamak Kentsel Dönüşüm kapsamında 160 konut hak sahiplerine teslim edildi

Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ilk etabında bulunan 782 konut ve ticaret alanının inşaat çalışmaları sürerken, bu etapta yapımı tamamlanan 160 konut noter huzurunda gerçekleşen kura töreni ile hak sahiplerine teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

“ÖNCEKİ DÖNEMİN ÖNCELİKLERİ BAŞKA YERLER OLMUŞ”

160 hak sahibinin dairelerini belirlemek için katıldığı kura çekilişinden önce konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, “Bildiğiniz gibi iş başına geldiğimizde belediye 15 yıldır hak sahiplerine konutlarını bir türlü verememişti. Ben de devlette devamlılık esası gereğince bir an evvel çalışmaların yapılmasını söyledim” dedi.

Alandaki imar planlarının bir türlü kesinleşmemesi nedeniyle yavaş ilerlediğini kaydeden Yavaş, “Bu kentsel dönüşümü belediye yapmasına rağmen sürekli olarak mimarlar ve şehir plancıları odaları bize göre çok basit sebeplerle sürekli davalar açıyordu. En büyük sorunlardan birisi de budur. Şu anda bu kuralar çekiliyor. İnşallah Haziran- Temmuz aylarında da 622 hak sahibine daha teslim edeceğiz. Bine yakın konutluk sosyal projemiz var. Onu da yakınlarınıza duyurabilirsiniz. Sabit fiyatlarla satışa çıkaracağız onun da temeli bu sene içerisinde atılacak. Onu da PORTAŞ şirketimiz yapacak. Hak sahibinin birçoğuna hakkını vermiş olacağız” diye konuştu.

Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Maalesef belediye hep bu işleri aksatmış sizlere çok hızlı bir şekilde tamamlayıp evlerde oturacaksınız diye söz vermiş. Ama maalesef belediye bugüne kadar 3 katrilyon kira parası ödedi. Bu ne belediyeye yaradı ne de hak sahiplerine yaradı. Biz bir an evvel belediyenin söz verdiği borcundan kurtulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah sevdiklerinizle hep birlikte kazasız belasız oturmak nasip etsin. Doğal gaz abonelikleri yapılıyor şu anda. Kura çektikten sonra daireleri görebilirsiniz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun, hakkınızı helal edin. Maalesef bizden önceki dönemin öncelikleri başka yerler olmuş, milletin parasını götürüp çöp projelere yatırmışlar. Halkın sağlığı, halkın canını öncelemek belediyenin asli yapması gereken görevlerdir.”

Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya ise “Kura çekilişimiz, 2008 yılında başlayan Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 5. etapta kalıyor. Toplam 14 bin sözleşme yapılıp 2019 yılına kadar 4 bin 500 yani 3 bin konutun teslimi edildiği 9 binden fazla konutun dönemimizde yapılmak durumunda kaldığı bir projeden bahsediyoruz. Ekonomik krize ve pandemiye rağmen şu anda 4 bin 59 adet konutumuzun inşaatı devam ediyor. İlk aşamada 782 konuttan biten 3 blokluk 160 konutun kurasını çekiyoruz. Yaklaşık 150 milyon gibi bir maliyet var, 3 blokta 160 konutumuza harcadığımız maliye. Geriye kalan etaplarda ise 4 bin 59’nu, inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayıp teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

100 METREKARELİK 160 KONUTUN ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Yapımı tamamlanan 3 bloktaki 160 konut için hak sahipleri çekilişe katıldı. 100 metrekare büyüklüğündeki konutlar için çekiliş gerçekleştirilirken hak sahiplerine bodrum ve zemin kattaki daireler verilmedi.

ABB iştiraklerinden PORTAŞ, Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanının 4, 5, 6 ve 7. etaplarında yapımına başladığı 4 bin 59 konutun imalatına da devam ediyor.

Yıllarca ev hasreti çeken Mamaklıları, modern ve mahalle kültürünün yaşatılacağı konutlara kavuşturmak için yoğun mesai harcanırken Dutluk ve Derbent Mahallerindeki konutlar da haziran ayında hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.