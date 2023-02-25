Mame Diouf, Kadıköy’de bir ilki yaşadı

Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Konyaspor, kritik karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktı. Takımın önemli isimlerinden kaleci Ibrahim Sehic ile forvetler Muhammet Demir ve Uche Ikpeazu, sakatlıkları nedeniyle forma giyemediler.

PENALTI KARARI SONRASI YOĞUN İTİRAZ

7 maçtır kazanamayan, 4 maçlık mağlubiyet serisiyle Kadıköy’e gelen Yeşil Beyazlılar, maçın henüz başında 10 kişi kaldı. 11. dakikada Lincoln’ün ceza sahasına çevirdiği topta Endri Cekici’nin ceza sahasında eline çarpan top sonrası Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterirken Mame Diouf, yoğun bir şekilde itiraz etti.

ARAO’YA FAULÜ SONRASI ATILDI

Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı sonrası itirazları nedeniyle sarı kart gören 35 yaşındaki forvet, 22. dakikada hava topu mücadelesinde Arao’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

TÜRKİYE KARİYERİNDE İLK KEZ

Ağustos 2020’de Stoke City’den Hatayspor’a transfer olan ve Akdeniz ekibinde 75 maçta 31 gol, 8 asistle oynayan Diouf, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ağustos 2022’de Konyaspor’a transfer oldu. Türkiye kariyerindeki 93. maçına Kadıköy’de çıkan Senegalli forvet, ilk kez kart gördü.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 18 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 8 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.