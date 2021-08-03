Manavgat’ta neler oluyor? Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sözcü Web TV’ye anlattı

Türkiye’nin yangınla mücadelesi sürüyor. Manavgat’ta son durumu Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sözcü Web TV’de Alişer Delek’e anlattı.

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Türkiye’nin orman yangınları ile mücadelesi sürüyor. Antalya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen son durumu Sözcü Web TV yayınında Alişer Delek’e anlattı. Sözen şunları söyledi:

“VATANDAŞLARIN DURUMU ÇOK İÇ AÇICI DEĞİL”

* Şu anda hala biz sıkıntımızı atmış değiliz dolayısıyla ofiste beklemek yerine, birebir yangın alanlarında vatandaşın yanında olmak onları dinlemek, onların eksiklerinin tespitlerini doğru yapabilmek adına alanlardayım.

* Sizinle bağlantı kurabilmek için buraya kadar indim. Vatandaşların durumu çok iç açıcı değil. Aşağı yukarı 22 tane mahalle çok ciddi zarar gördü Manavgat’ta. İnsanların evleri, ahırları, hayvanları, çiftçilik yapan insanların depolarındaki malzemeleri, traktörleri dahi tamamen telef oldu.

* Bazı kesimlerde yangınlar devam ediyor. Yangının devam ettiği yerler karadan müdahalenin çok zor olduğu kırsal bölgele, havadan müdahale edilmesi gereken yerler.

* Yüzde 100 bu işi bitirdik diyemiyoruz ama büyük ölçüde ilk günlerde yaşadığımız korkumuzu bir nebze attık. Doğanın gücünü bir kere daha gördük, hazırlıklı olmak gerektiğini bir kere daha gördük.

* Eksiklerimizi tespit edip her zaman kusursuz olmamız gerektiğini, eksiksiz olmamız gerektiğini bir kere daha gördük. Gördüğüm en önemli şey, bu ülkenin insanının o güzel kalbini bir kere daha gördük.

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