 Manavgat’ta safari tesisi küle döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ATV safari tesisinde bulunan 95 ATV aracı küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesis kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında alevlerin arasında kalarak canını zor kurtaran tesisin sahibi ise yaşadığı dehşet dakikalarını, “Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum” sözleriyle anlattı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6’ncı gününde devam ediyor. Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi’nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi de küle döndü.



Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. Demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.

SON ANA KADAR MÜCADELE ETTİ

Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58), tesisini alevlerden koruyabilmek için son ana kadar mücadele etti. Yangınla daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı. İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında korku dolu anlar yaşadı. Kollarından ve başından yaralanan Kartal alevlerin arasından güçlükle çıktı.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL’ye yakın olduğunu ifade etti.

“KAR TİPİSİNE BENZEYEN BİR ALEV TİPİSİ OLUŞTU”

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan Cengiz Kartal, “15 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız var. Bu afette çok büyük zarar uğradık. Canımızı zor kurtardık. Bu işletmeyi 2016 yılında kurduk, daha önceleri başka yerde kiracıydık. Bütün emeğimiz bir yangın ile yandı. Sabaha karşı sabah 05.30 sularında sert bir poyraz esti. Güvercin kafesimiz 100 metre fırladı. Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı. 70 tane yangın tüpümüz vardı. Onlar ile müdahale etmeye çalıştık, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Baktık ki olmuyor, çıkalım dedik. Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. Daha sonraları araba dumandan boğuldu stop etti. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum” sözlerine yer verdi.

“TOPLAM ZARARIMIZ 8-9 MİLYON LİRA”

Yangında kollarından ve kafasından yaralanan Kartal, “Kozalaklar koluma ve kafama geldi. Hayatımı kurtardım. 150 tane ATV aracımız vardı. 95 tanesi yandı. Tesisi kullanılamaz hale geldi. Şuanda bu araçların tanesi 36-40 bin TL. Toplamda zararımız 8-9 milyon TL üzerinde. Devletimiz destek verirse önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimize devam ederiz. Biz senede burada 20-25 bin turist ağırlıyorduk” dedi.

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