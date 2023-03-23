Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan için Galatasaray’dan açıklama

Galatasaray’ın Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli, GOAL Almanya’ya özel röportaj verdi. Demireli; Dries Mertens, Mauro Icardi ve Torreira transferleri için çarpıcı ifadeler kullanırken Kaan Ayhan transferinde başrol oynadığını belirtti. Fatih Demireli, Galatasaray’ın gündeminde yer aldığı iddia edilen İlkay Gündoğan için de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Demireli’nin GOAL’e verdiği röportajdan öne çıkanlar şu şekilde:

“NAPOLI’DE NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDUĞUNU ANLAYABİLİYORUM”

Demireli, sarı – kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Belçikalı yıldız Dries Mertens ile ilgili olarak,

“Napoli’de neden bu kadar popüler olduğunu anlayabiliyorum. Taraftarlar, takım ve çalışanlar tarafından iyi karşılandı. Sözleşmemi imzalamadan hemen önce ilk kez bir deplasman maçına çıktım. Kayseri’de kaybettik. Sonuç ve performansımız herkesi etkisi altına aldı, moraller bozuktu. Dries bunu anlamadı. Daha sezon başı, kalitemize güvenmeli ve bizi aşağı çekmesine izin vermemeliyiz dedi.

Çılgınca el kol hareketleri yaparak etrafta koştu ve sırayla herkese şu anda gülmesi gerektiğini haykırdı. Bunun bir etkisi oldu, ruh hali hemen düzeldi. Orada bulunan hiç kimse böyle bir şey yaşamamıştı. Dries genel olarak burada zamanını en iyi şekilde değerlendirmek ve aynı zamanda Türk kültürünü tanımak istiyor.” ifadelerini kullandı.

“ICARDI ARKADAŞ CANLISI SAKİN BİRİSİ”

“Göz kamaştırıcı bir figür ve Türkiye’de mutlak bir süperstar olarak kabul ediliyor. Ama ben onu çok aklı başında, sakin, arkadaş canlısı biri olarak görüyorum. Kişisel ilişkilerde, Mauro’nun havası ve zarafeti yoktur. Wanda çok kez kulüpte bulundu. İmzaladığında bütün aile oradaydı. Bunların hepsi çok hoş insanlar.”

“YUSUF DEMİR İÇİN OYNAMAK ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ZOR”

“Antrenmanlardaki muazzam potansiyelini her gün görüyorum. Ancak çeşitli nedenlerle onun için oynamak kolay değil. Türk kökenli. Yine de Türkiye’de oynamak farklı. Bir de Türk pasaportuna rağmen yabancı sayılması sorunu var. Yabancı birlik nedeniyle maç antrenmanı yapması daha zor. Ayrıca sakatlıklar da onu uygunsuz zamanlarda durdurdu. Kışın Yusuf’a teklifler geldi ama bizim için sorun olmadı. Antrenör ekibi onun hakkında çok şey düşünüyor. Gala’da önemli bir rol oynayacağına eminim. Ona ihtiyacı olan zamanı veriyoruz ve onu baskı altına almıyoruz.”

“KAAN AYHAN TRANSFERİNDE BAĞLANTILARIM İŞE YARADI”

“Kulüp benim kontaklarımı kullanmasaydı doğru bir iş yapmazdı. Bu, Kaan Ayhan imzalandığında zaten işe yaradı. Geçen yaz Kaan ve Gala arasında bir temas olmuştu ancak o dönemde bir transfer gerçekleşmemişti. Kışın tekrar denedik – ve onunla kişisel bağlantımı sağlayabildim. Kaan’la 2015’te bir SPOX röportajında ​​tanıştım. O zamanlar Katar’daki kampta Bayern muhabiriydim. Schalke yan taraftaki otelde bulunuyordu. Bu yüzden onunla röportaj yapma fırsatı buldum. O zamanlar Kaan’ı çok sempatik bulmuştum. Daha sonra Schalke’li Kenan Karaman’ın düğününde tanıştığımızda görüşmeye devam ettik.

Kulübün ısrarı üzerine İtalya’ya gitmeme izin verildi ve onları harekete geçmeye ikna ettim. Önce onu ikna ettim, sonra Sassuolo ile müzakereleri yürüttüm. Her şey yoluna girince Kaan ve ailesiyle birlikte İstanbul’a geri döndüm.”

“SASSUOLO GÖRÜŞÜLMESİ ZOR BİR KULÜP”

“Sassuolo, Avrupa’daki en zorlu müzakere ortaklarından biri olarak kabul ediliyor ve bu doğrulandı. Önceden Gala’nın yöneticileriyle finansal hareket alanını tartıştım. Müzakereler sırasında detayları görüşmek ve emin olmak için İstanbul’u arayıp durdum. Böyle bir durumda, kulüp parasıyla uğraştığınızı anlamalısınız: On markın önemi yok ama 50.000 Euro’yu öylece çöpe atamazsınız. Müzakereler sekiz saatten fazla sürdü.”

“İLKAY TRANSFERİNDE YALNIZ OLMAYIZ”

“Kendisi Manchester City’nin kaptanı ve orada iyi gidiyor. Bence İlkay, Avrupa’daki hemen hemen her kulüp için çok ilginç. İlgilensek bile kesinlikle yalnız olmayız.”