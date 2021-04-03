Manchester City, Leicester deplasmanında 2-0 galip geldi

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.

Ligin 30. haftasında lider Manchester City, King Power Stadı'nda Leicester City'ye konuk oldu.

Manchester ekibi, 58. dakikada Benjamin Mendy ve 74. dakikada Gabriel Jesus'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer almadı.

Puanını 74'e yükselten Manchester City liderliğini sürdürürken, Leicester City 56 puanla 3. sırada kaldı.

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