Manchester United kesenin ağzını açtı! 190 milyon Euro…

İngiltere Premier Lig’de uzun zamandır şampiyonluk yarışının dışında kalan Manchester United, yaz döneminin transfer planlamasına şimdiden başladı. Kış transfer döneminde istediği isimleri kadrosuna katamayan İngiliz devi, bu kez elini çabuk tutmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Manchester United’ın hedefinde, Premier Lig’in yükselen yıldızları Jack Grealish ve James Maddison olduğu belirtildi.

Kış döneminde gelecek vaat eden genç isimler Bruno Fernandes ve Odion Ighalo’yu kadrosuna katan Manchester United, yaz transfer döneminde de Leicester City’den James Maddison ve Aston Villa’dan Jack Grealish için girişimlerde bulunacak. The Sun’da yer alan habere göre Manchester United, iki yıldız için 160 milyon Euro bütçe ayıracak. İki yıldızın İngiltere U21 takımında birlikte oynadıkları için birbirlerini iyi tanımalarının avantaj olduğunu düşünen Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solksjaer, bu transferler ile orta sahasını güçlendirecek.

Paul Pogba’nın olası ayrılığını da hesaba katan Solksjaer, Maddison ve Grealish transferlerinin mutlaka bitirilmesini istiyor. Solksjaer, Pogba’nın satışından elde edilecek geliri, iki yıldızın bonservis bedellerini ödemek için kullanmayı planlıyor.