Manchester United Orta Doğu kampını iptal etti

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden ve dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester United, Orta Doğu’da yaşanan gerginlik nedeniyle devre arasında Dubai’de yapmayı planladığı kampı iptal etti. Hemen her sene Dubai’deki Nad Al Sheba Spor Kompleksi’nde sezona verilen araları değerlendiren Manchester United’ın, bu kez Avrupa’da kamp yapacağı belirtildi.

Kış aylarının İngiltere’de sert geçmesinden dolayı devre arası kampları için ılıman bir iklime sahip olan Dubai’yi tercih eden Manchester United, İran ile ABD arasında yaşanan gerilim sonrasında bu yıl, bu kararından vazgeçti. Manchester United Teknik Direktörü Ola Gunnar Solksjaer, basın toplantısında yaptığı açıklamada “Kamp nerede olacak bilmiyorum ama Avrupa’da kalacağız” dedi.

Solksjaer, alınan kararın gerekçesini ise “Endişelendiğim bir durum varsa o da futbolla ilgili olmayan bir nedenden dolayıdır. Beni asıl endişelendiren futbol dışında yaşanana olaylar. Orta Doğu’da bir kamp dönemi yapmayı planlıyorduk ancak bundan vazgeçtik” şeklinde açıkladı.

GERİLİM TIRMANMIŞTI

ABD ile İran arasındaki gerilim, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye düzenlenen suikast sonucu tırmanmıştı. Bunun üzerine İran, ABD’nin Irak’taki iki üssüne füze yağdırmıştı. Bu misillemenin hemen ardından İran’da Ukrayna Havayolları’na ait bir uçak düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatlarını kaybetmişti.