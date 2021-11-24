Mandacılık otoyolu dolara bağlamaktır

Erdoğan “mandacı” ifadesiyle iktisatçıları hedef aldı. İktisatçılar “Mandacılık, TL’yi değersizleştirip halkı yoksullaştırmaktır” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kur krizinin daha fitilini ateşlediği konuşmada yaşananları “ekonomik kurtuluş savaşı” olarak nitelendirirken “Kur, faiz ve fiyat artışları üzerinde oynanan oyunları görüyoruz; mandacı iktisatçıların politikalarını reddediyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan “dış güçler, faiz lobisi” gibi ekonomik gidişatın sorumlusu olarak öne sürdüğü söylemlerden sonra şimdi de “mandacı iktisatçılar” ifadesiyle TL’yi savunan iktisatçıları hedef aldı.

ABD ENFLASYONU

Türk Lirası’nın değerini korumak için uyarılarını her fırsatta dile getiren iktisatçılar tepkilerini ortaya koyarken, otoyol, köprü, santral, hastane ve havalimanı gibi yap-işlet-devlet projelerinin geçiş ücretleri ve garanti ödemelerini döviz cinsinden hesaplayan fiyatları ise ABD tüketici enflasyonuna bağlayan bir hükümetin iktisatçıları mandacılıkla suçladığına dikkat çekildi.

“Mandacılık, TL’yi bile isteye değersizleştirip halkı yoksullaştırmaktır” diyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Mandacılık, döviz garantili rant projelerini yabancı tahkime bağlamaktır. Mandacılık, talana engel olma iradesine karşı ‘O paraları yabancılar sizden söke söke alırlar’ demektir” yorumunu yaptı.

İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da, “Kim ki ‘söke söke alırlar’ diye Londra tahkim mahkemelerini adres gösteriyorsa; kim ki BOP eş başkanlığı ile övünüyorsa odur mandacı” dedi.

FELAKETE SÜRÜKLENİYORUZ

Kozanoğlu ayrıca, “Elinizi gösterip faizde tek yöne işaret edince kurun patlamasını önleyemezsiniz. Önümüzdeki günlerde korkarım ki ekonomi felç olacak, marketlerde raflar boşalmaya başlayacak, enflasyon patlayacak, ithalat duracak. Memleketimiz keyfi bir yönetim, cahilane ekonomi politikalarıyla felakete sürükleniyor” ifadelerini kullandı.

Analistler, liradaki düşüşün bir ‘korku filmi’ gibi olduğunu söyledi

NACİ AĞBAL’A SABREDİLMEDİ

■ Prof. Dr. Burak Arzova: “Türkiye eğer bu durumda mandacı bir iktisatçı olarak değerlendirilmesi gereken önceki Naci Ağbal’ın önden yüklemeli faiz indirimi ve piyasanın kendisine tanıdığı güven ile sabredebilseydi, enflasyon kararlı bir şekilde düşmeye başlayacak, faizlerde, doğal yollarla indirime gidilecek ve kredi aktarım mekanizması çok daha rahat ve hızlı şekilde gerçekleşecekti.”

VERGİLER ALTINDA EZİLECEK

■ Doç. Dr. Oğuz Demir: “Hızlanacak enflasyon altında, artacak vergiler altında ezilecek insanları düşünmek mi başka ülkelerin çıkarlarını savunmak yoksa TL değer kaybetsin ihracat artsın bu ülkenin kaynakları ucuza başka ülkelere mal ve hizmet olarak satılsın politikası mı mandacılık? TL’nin değer kaybının nedeni bizim fikirlerimiz değil, TCMB’nin ve onun bağımsızlığını elinden alan hükümetindir.”

KURALLI POLİTİKA UYGULANMADI

■ Ekonomist Dr. Murat Kubilay: “Mandacılığı konuşuyorsak Türkiye’yi üretmeden tüketecek noktaya getiren ve dış borç tuzağına düşüren siyasiler ve onları destekleyen ekonomistleri tartışmak gerek. Kurallı bir para politikası uygulasaydık, şu an dolar kuru 10 liranın altında olacaktı, kur istikrarı ve enflasyon beklentileri bozulmayacaktı.”