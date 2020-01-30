Manisa depremzedelerinin yağmurla imtihanı!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak gecesi yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Selçikli, Gökçeahmet, Karabörklü ve Süleymanlı Mahalleleri’nde evleri ağır hasarlı olan vatandaşlar yaşamlarını AFAD’ın kurduğu deprem çadırlarında geçiriyor.

22 Ocak tarihinden itibaren devam eden 1.3 ile 4.1 şiddetindeki artçı depremler vatandaşların panik dolu günlerin yaşamasına sebep oluyor.

DEPREMZEDELER İÇİN ÇADIR KENT

Akhisar ilçesine bağlı Tütenli Mahallesi’nde evlerin bir kısmı hasar gördü, vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. AFAD ve Kızılay ekipleri, mahallede küçük çaplı bir çadır kent oluşturdu.

Mahalle girişinde bulunan 8 adet büyük deprem çadırında yaklaşık 50 kişi kalıyor. Deprem korkusuyla yaşayan vatandaşlar bir taraftan çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, bir taraftan da sağanak yağmur sebebiyle sıkıntılı günler yaşıyor.

TOPRAK ALAN BALÇIK OLDU

Tütenli Mahallesi’nde deprem çadırlarının bulunduğu toprak bölge, yağmur nedeniyle çamur haline döndü.

5 gündür kurulan çadırlarda yaşadıklarını ifade eden 51 yaşındaki 3 çocuk annesi Selver Öz, çadırda sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, yağmurun ise kendilerini olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.

Yağmur sebebiyle çadırların kurulduğu toprak bölgenin çamur olduğunu ifade eden Öz, en önemli ihtiyaçlarının tuvalet ve banyo olduğunu söyledi.

Akhisar depreminin ardından evinin ağır hasar aldığını dile getiren 2 çocuk babası çiftçi İsmail Yılmaz, sağanak yağmurun çadırlarda hayatı olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, yemek konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Çadırlarda yaşayan bazı vatandaşlar ise yağmur sebebiyle çadırlarının içinin su dolduğunu bu nedenle çadırlara girmekte sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yetkililerin bir an önce depremzedelere yardım etmesi gerektiğini ifade ettiler.

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