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2 Nisan 2023
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Manisa Fayı’nda gerçekleşen depremler tarihlendirildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada, Manisa Fayı’nın doğuda Gürle köyünden başladığını ve Manisa il merkezinden geçerek Turgutlu ilçesine kadar uzandığını belirtti.

“Optik uyarımlı lüminesans” yönteminin kullanıldığı çalışma sonuçlarına göre, tarihsel dönemde Batı Anadolu’daki en büyük depremlerden biri olarak kabul edilen, milattan sonra 17 yılında gerçekleşen depremin Manisa Fayı’ndan kaynaklandığının ortaya çıktığını belirten Sözbilir, 926, 1595 ve 1845 depremlerine ait izlerin de saptandığını aktardı.

Manisa ve çevresinde ciddi yıkımlara neden olan son depremin 1845 yılında aynı fay üzerinde gerçekleştiğinin belirlendiğini kaydeden Sözbilir, bunun da fayın 178 yıldan beri stres biriktirdiği anlamına geldiğini belirterek, “Bu sonuç Manisa Fayı’nın yeniden kırılması için belirli bir zaman gerekeceği, bu zaman dilimi içinde Manisa il merkezinin depreme hazırlanabileceği değerlendirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Optik uyarımlı lüminesans” yönteminin Manisa fayı üzerinde ilk kez denendiğini belirten Sözbilir, yapılan çalışmanın TÜBİTAK Türk Yerbilimleri dergisinde yayımlandığını da sözlerine ekledi. (AA)

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