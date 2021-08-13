Manisa’da 1451 hektarlık tarım arazisi imara açılıyor

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hazırlanan Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerini kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon ilave imar planında 1451 hektar verimli tarım arazisinin yapılaşmaya açılacağı ortaya çıktı. Manisa Mimarlar Odası Başkanı Yasemin Gümüş, bu durumun kentin tarımsal geleceği açısından kaygı verici olduğunu söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran ise planın iptali için dava açacaklarını dile getirdi.

İLKER KILIÇASLAN

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerini kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon ilave imar planıyla ilgili askı süreci devam ederken, Manisa Mimarlar Odası imar planındaki aksaklıkları ortaya koyan 12 maddelik görüşünü kamuoyu ile paylaştı.

“KENTSEL KİMLİK ÇALIŞMASI NET OLARAK BELİRTİLMEMİŞ”

Manisa Mimarlar Odası Başkanı Yasemin Gümüş, revizyon ilave imar planıyla ilgili olarak odadan 20 mimar ile birlikte çalışma yaptıklarını ve yapılan çalışmalar sonrasında 12 maddelik görüş hazırladıklarını dile getirdi.

Hazırlanan revizyon ilave imar planında özellikle kentsel kimlik çalışmasını net olarak belirtilmediğine dikkat çeken oda başkanı Gümüş şöyle konuştu; “Planda Manisa’nın kentsel kimlik çalışması net olarak ifade edilmemiş kent kimliğinin ne olacağı belirtilmemiştir. Kentimiz için turizm şehri, sanayi şehri, tarım şehri veya öğrenci şehri gibi kimlik belirtilmemiş. Planda ayrıca turizmi geliştirecek ve sportif faaliyetleri artıracak alanlara yer ayrılmamış. Hazırlanan planda bazı yerlerde nüfus yoğunluğunun oluşacağı görülüyor. Ancak bunun için gelecekte oluşabilecek altyapı ve ulaşım sorunlarına çözüm getirecek çalışmalar planda yer almıyor. Bu kapsamda askı süreci devam eden imar planının meskun alanlarda yer alan trafik sorunu ve kamusal açık alanlarının artırılmasına yönelik herhangi bir çözüm önermediği dikkate alınarak planın yeniden ele alınması gerektiği aşikardır.”

Oda Başkanı Gümüş ayrıca, planda bazı bölgelerdeki rekreasyon alanlarının konut alanı olarak gösterildiğini, özellikle yeşil alanların yoğun olduğu alanların yapılaşmaya açılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

1451 HEKTAR TARIM ARAZİSİ İMARA AÇILMIŞ

Manisa Mimarlar Odası Başkanı Yasemin Gümüş, yaptıkları çalışmada Türkiye’nin tarım kenti olarak bilenen Manisa’da birçok verimli tarım arazisinin imara açıldığına dikkat çekti.

Revizyon ilave imar planında Yunusemre ile Şehzadeler ilçesinde toplam 1451 hektarlık tarım arazisinin imara açılarak yapılaşmaya izin verileceğinin altını çizen oda başkanı Gümüş şu ifadelere yer verdi; “İmar planında 1451 hektar alan tarım arazisi imara açıldığı görülmektedir. Manisa’nın verimli topraklarının imara açılacak olması ülkemiz ve şehrimizin geleceği açısından üzücü bir durumdur. Ayrıca yıllardır ülkemiz açısından tarımın gelişimine destek veren Bağcılık Araştırma Enstitüsüne ait tarımsal araştırmaların yapıldığı arazinin büyük bir bölümünün Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesi de tarımsal geleceğimiz açısından kaygı vericidir. Bu bağlamda verimli tarımsal arazilerin imara açılması yerine konut ihtiyaçlarının Bağyolu, Üçpınar, Güzelbahçe gibi daha verimsiz arazilerin olduğu bölgelerde çözülmesi daha doğru olacaktır.”

Oda Başkanı Gümüş yaptığı açıklamada son olarak, imar planı ile ilgili oda olarak hazırladıkları 12 maddelik görüşü Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne sunduklarını ifade ederek, “Öngörülerimizin dikkate alınarak imar planında gerekli revizyonların yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

ZİRAAT MÜHENDİS ODASI: DAVA AÇACAĞIZ

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hazırlanan revizyon ilave imar planında büyük oranda tarım arazisinin yapılaşmasına müsaade etmeyeceklerini dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Planla ilgili oda olarak itirazlarını 11 Ağustos tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kurumlara verdiklerini söyleyen şube başkanı Demran şöyle konuştu; “Konuyla ilgili itirazımızı 11 Ağustos’ta belediyeye verdik. Bununla ilgili dava açacağız. Buna seyirci kalmayacağız. Yasal yollarda her türlü girişimde bulunacağız. Türkiye’de tarımda önemli bir yeri olan Manisa’da tarım arazilerini nasıl yapılaşmaya açtıklarını anlayamıyoruz. Kentte tarım vasfını yitirmiş yada tarım yapılmayan bir çok alan varken, verimli tarım arazilerini imara açmak çiftçiliği ve üretimi bitirmek demektir. Özellikle üzümün gen kaynaklarının olduğu ve 1436 adet üzüm çeşidi üreten Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün önemli bir bölümü de imara açılıyor. İmara açılan yerler su taşkın alanları. Sağanak yağmurlarda Gediz Nehri’nin taştığı alanlar. Yapılaşmaya müsait değil. Biz kendilerine imara açılabilecek ve yapılaşmanın olabileceği alanlarda gösterdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilgili kurum ile belediyeler bu görüşmelerimizi dikkate almalarını istiyoruz.”