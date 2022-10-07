Manisa’da ağaçları kesilen üretici isyan etti: ‘Zeytinlerimi mahvettiler’

Parçalanmış, dağınık ve bozuk şekildeki tarım arazilerini bir araya getirmek için uygulanan tarım arazilerinde toplulaştırma uygulaması Manisa Kırkağaç ilçesinde yüzlerce zeytin ağacının kesilmesine sebep oldu. Üretici Necdi Özkan, “Devlet zeytin ağacı kesmek yasak diyordu. Zeytinlerimi mahvettiler” sözleriyle isyan etti.

İlker KILIÇASLAN

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde dağınık, bozuk ve parçalanmış şekilde bulunan tarım arazilerini bir araya getirerek düzenli parseller halinde tarımın yapılmasını sağlamak için 2 yıl önce başlayan toplulaştırma uygulaması zeytin üreticilerini hasat zamanı sıkıntıya soktu.

Zeytin hasadının başladığı bugünlerde toplulaştırma adı altında ova yolları açılacağı gerekçesiyle zeytin ağaçlarının kesilmesine üretici tepki gösterdi.

Toplulaştırma adı altında mahallede ova yolları açılacağı gerekçesiyle şuana kadar yüzlerce zeytin ağacının kesildiği, bölgedeki binlerce zeytin ağacının ise önümüzdeki süreçte kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi. CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar ise, zeytin ağaçları kesilen üreticiyi ziyaret ederek yaşanan sıkıntıyı dinledi.

“HANİ ZEYTİN AĞACI KESMEK YASAKTI. BÖYLE VİCDANSIZLIK OLMAZ”

Toplulaştırma adı altında zeytinliğinden geçmesi düşünülen ova yolu için kendisine sorulmadan ve izni alınmadan zeytin ağaçlarının kesildiğini söyleyen üretici Necdi Özkan, yaşananı ‘Vicdansızlık’ olarak değerlendirdi.

Kesilen ağaçlarının üzerinde hasat yapacağı zeytinlerinin yer aldığını ifade eden üretici Necdi Özkan isyanını şu ifadelerle dile getirdi:

“Zeytin ağaçlarımı kesmekle kalmayıp köklemişler. Devlet zeytin ağaçlarının kesilmesinin ve köklenmesini yasak olduğunu söylüyorlardı. Hani nerede yasak. Hasat yapacağım ve üzerinde zeytinlerin bulunduğu ağaçlarımı kestiler. Zeytinliğimi mahvettiler. Ben 12 aydır bu zeytinlere bakıyorum.

Bununla ben çocuklarımı besleyeceğim. Yazık değil mi? Bu zeytinler olduğu zaman trilya zeytini 35-40 liraya satacaktım. Ama şimdi bir şey kalmadı. Şuana kadar 50’ye yakın zeytin ağacımı kestiler. Bahçemdeki damla sulama sistemimi bile mahvettiler. Böyle vicdansızlık olabilir mi?. Bunun hesabını kim verecek. Benim zararımı kim karşılayacak”

Üretici Necdi Özkan, yaşadığı mağduriyet ile ilgili şikayetçi olmak için İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ve jandarmaya müracaat ettiğini, ancak kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini belirterek, zeytin ağaçlarının izinsiz kesilmesiyle alakalı suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

YÜZLERCE ZEYTİN AĞACI KESİLDİ, BİNLERCESİ YOLDA

Toplulaştırma uygulamasından vazgeçilmesi konusunda özellikle Manisa’nın AKP milletvekillerine ilettiklerini dile getiren CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, uygulamanın ilçede özellikle zeytin üreticilerine büyük mağduriyet yarattığını ifade etti. Şuana kadar ilçede yüzlerce zeytin ağacının kesildiği duyumunu aldıklarını söyleyen CHP İlçe Başkanı Kaçar şu ifadelere yer verdi:

“2 yıl önce başlayan toplulaştırma uygulamasından vazgeçilmesi konusunda bir çok kez çağrıda bulunduk. AKP’li vekillerle görüştük. CHP olarak konuyu TBMM gündemine taşıdık. Ama bu sesimizi kulak arkası yaptılar. Şimdi uygulamadan dolayı büyük mağduriyetler yaşanmaya başladı.

İlçede zeytin hasadı yeni yeni başladı. Ancak toplulaştırma adı altında, iki arsaya birleştirecekleri gerekçesiyle üzerinde hala hasat edilmemiş mahsulün bulunduğu zeytin ağaçlarını kesmeye başladılar. Şuana kadar edindiğimiz bilgiye göre 100’ün üzerinde zeytin ağacı kesilmiş.

Bölgede yaklaşık 6 bine yakın zeytin ağacı var. Bu demek oluyor ki binlerce zeytin ağacı daha kesilme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir devlet insanına, üreticisine bunu yapabilir mi? Meyve veren ağaç nasıl kesilir. Zeytin ağacı kesmek yasak diyorlardı. Peki şimdi bu yasağı çiğneyenlere kim ne cezası verecek? Üreticinin bu mağduriyetini kim karşılayacak?”

CHP’li Kaçar açıklamasında son olarak iktidara çağrıda bulunarak, ilçedeki toplulaştırma uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ve ağaçları kesilerek zarara uğrayan üreticilerin zararının karşılanması gerektiğini ifade etti.

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