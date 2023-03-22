Manisa’da bir kişi, annesinin boğazını kesip 2 katlı evin çatısından atladı

Olay, saat 19.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Emrah Karataş, henüz bilinmeyen nedenle annesi Cemile Karataş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, evin mutfağından aldığı bıçakla annesini boğazından bıçakladı.

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş ise evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Emrah Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Üniversite hastanesine sevk edilen Emrah Karataş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayı duyarak evin önüne gelen 2 çocuk sahibi Cemile Karataş’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Cemile Karataş’ın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“MADDENİN ETKİSİYLE ANNESİNE ZARAR VERDİ”

Olayın görgü tanıklarından komşu Ferhat Tunç, “Bu arkadaş sıkıntılıydı ve aile içinde sürekli olay çıkarıyordu. İçtiği maddenin etkisiyle annesine zarar verdi. Polisler gelince de çıktığı binadan atladı. Polisler ‘dur’ demeye kalmadan atladı. Ambulans geldi, yaralı bir şekilde hastaneye götürdü” dedi. (DHA)