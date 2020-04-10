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Manisa'da evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası

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Alaturka Online
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MANİSA (AA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde kumar oynayan 17 kişiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Alaşehir ilçesinde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikamet sahibi ile kumar oynayan ve izleyen 17 kişi suçüstü yakalandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 17 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kumar oynayan 5 kişiye ayrıca biner lira daha para cezası verildi.

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