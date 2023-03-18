Manisa’da korkutan deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa Akhisar’da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 12,19 kilometre derinlikte meydana geldi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER