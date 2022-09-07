Manisa’da orman yangını: 2 mahalle boşaltıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edilirken, 2 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.
Soma’nın kırsal Kızılören Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
2 MAHALLE BOŞALTILDI
Orman yangınının, kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. DHA