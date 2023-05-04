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3 Mayıs 2023
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Manisa’da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, dün sabah Soma ilçesi Beşyol Kavşağı’nda meydana geldi.

Havaya ateş açma ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, H.S. isimli kişiye silahını bırakmasını söyledi.

Tabancasını teslim etmeyerek, havaya ve kendisini ikna etmeye çalışan polise ateş açan H.S., ekipler tarafından vuruldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.S., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

‘ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI’

Olaya ilişkin Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yaşanan müsademede olay yerinde yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şahıstan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ve uyuşturucu hap elde edilmiştir.” ifadelerine yer verildi. (DHA-AA)

Alaturka Online
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