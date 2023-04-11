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11 Nisan 2023
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Manisa’da saadet zinciri ile 60 milyon liralık vurgun iddiası

Alaturka Online
Alaturka Online

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne son bir haftada başvuran 5 kişi, bir marketler zincirinin Alaşehir, Salihli, Turgutlu ilçeleri sorumlu müdürü İ.A. tarafından ‘saadet zinciri’ yöntemiyle dolandırıldıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

İŞE GİTMEMİŞ, EVİNİ SATILIĞA ÇIKARMIŞ

Mağdurlar, İ.A.’nın 6 ay önce toptan şeker alıp pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kâr payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce ortadan kaybolduğunu belirtti.

Vatandaşlar, İ.A.’nın telefonlarına cevap vermemesi ve işe gelmemesi üzerine gittikleri evini de satılığa çıkardığını öğrendiklerini belirtip dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İ.A.’nın bu yöntemle aralarında market çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Polis, İ.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu marketin çalışanları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. (DHA)

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