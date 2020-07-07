Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Soma ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nihat Danışman Mahallesi Azim Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen H.K. (40) ile E.K.P (25), karşılaştı.
H.K, yanında bulunan pompalı tüfekle E.K.P'yi yaraladıktan sonra kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler şüpheliyi yakaladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.K.P'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.