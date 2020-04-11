Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 kişiye para cezası

MANİSA (AA) – Manisa'da, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 kişi ile Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 işletmeye toplam 472 bin 500 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma yasağına yönelik kent merkezinde ve 17 ilçede denetim yaptı.

Buna göre, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gördes, Kırkağaç, Kula, Köprübaşı, Saruhanlı, Salihli, Sarıgöl, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet ettiği tespit edilen 2 işletme ile 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 kişiye toplamda 472 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde sadece Demirci, Gölmarmara ve Selendi ilçelerinde herhangi bir cezai işlemin uygulanmadığı da belirtildi.