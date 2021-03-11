Manisa'da su tasarrufu için uygulanan “kaya bahçeleri” yaygınlaşıyor

MANİSA (AA) – Manisa Büyükşehir Belediyesinin su tasarrufu sağlamak amacıyla kentin muhtelif noktalarında yaptığı "kaya bahçesi" uygulaması yaygınlaşmaya başladı.

Suyun daha ekonomik kullanılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığınca geliştirilen "kaya bahçeleri", ilginç görüntüsüyle de dikkati çekiyor.

Mevcut peyzaj uygulamalarına kıyasla daha az maliyetli ve 10 kat su tasarrufu sağladığı belirtilen kaya bahçeleri, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından şu ana kadar kentin 6 noktasına kuruldu.

Manisa'nın kayalık bölgeleri Yundağı ile volkanik araziden getirilen doğal taşlarla oluşturulan bahçelere, kurak iklime dayanıklı kaktüs, kaz ayağı, Japon ayvası, agav nandini ve Çin çalısı gibi 25'e yakın bitki dikilebiliyor.

Peyzaj çalışmasına estetik görüntü kazandıran volkanik kayalar, sulama işleminin ardından toprağı nemli tutuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peyzaj alanlarının sulanmasının ciddi su sarfiyatına yol açtığını belirtti.

Peyzaj sulamasında kullandıkları 20 sondaj kuyusunun, yer altı suyu seviyelerinin düşmesi sonucu kuruduğunu hatırlatan Göktaş, "Su tasarrufu sağlamak amacıyla, park, bahçe ve yol kenarlarına kurmaya başladığımız kaya bahçelerini Manisalıların beğenisine sunduk. Bu projede susuzluğa dayanıklı bitkiler kullanıyoruz. Normalde 3 ila 5 metrekarede yapılan kaya bahçesini, biz 550 metrekarelere çıkardık." dedi.

Düşük maliyetle oluşturulan kaya bahçesinin diğerlerine göre 10 ila 15 kat arasında su tasarrufu sağladığını vurgulayan Göktaş, "Örneğin çim alanı peyzaj, temmuz ve ağustosun en sıcak dönemlerinde günde 6-7 kez sulanmak ister. Kaya bahçesi ise en sıcak zamanlarda bile iki günde bir sulanmaktadır." diye konuştu.

Göktaş, aldıkları olumlu tepkiler üzerine uygulamayı yaygınlaştırmaya başladıklarını dile getirdi.

Bu çalışmayı Manisa'nın geneline yaymak istediklerine dikkati çeken Göktaş, "Çim ekimi, gübresi, tohumu, ara ekimi ve biçilmesi ciddi bir maliyet. Biz siyah ve gri olan kayaları Yunt Dağı'ndan, volkanik kayaları ise Kula'dan getirdik. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Salihli ve Alaşehir'den de talepler aldık." ifadelerini kullandı.