Manisa'da “zeytin fidesini kırdın” kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Salihli ilçesinde husumetli iki aile arasında "zeytin fidesinin kırılması" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde yaşayan ve aralarından husumet bulunan Selahattin N. ile Aziz G. arasında Selahattin N'nin evinin önündeki zeytin fidesinin kırılması nedeniyle tartışma çıktı.

İki ailenin fertlerinin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz G. ve Ali G'nin tüfekle etrafa ateş açması sonucu Selahattin N, Özkan N, Mustafa N, Müslüm N, Dudu N, Türkan Ö, yine Dudu N. ve Caner A. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selahattin N, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Müslüm N'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. .

Olayın ardından 6 şüpheli gözaltına alındı.