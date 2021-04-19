Manisa'daki cinayetin zanlıları 1 yıl sonra Ukrayna'da yakalandı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçen yıl işlenen cinayete ilişkin aranan 2 şüpheli, Ukrayna'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Fırat Tosuner'in, 9 Mart 2020'de Hürriyet Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza için geldiği sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.
Haklarında yakalama karar çıkarılan zanlılar M.İ. ve M.E'nin Ukrayna'da olduğu tespit edildi.
İşlemlerinin ardından Türkiye'ye teslim edilen iki şüpheli, Akhisar'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.