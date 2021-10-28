MANİSA’NIN FANTASTİK TARZAN HİKAYESİNİN DETAYLARI NELER?

Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Cüneyt Özdemir, Cüneyt Yolda serisinin yeni bölümünde sizleri Manisa'ya götürüyor. Manisa'nın ünlü kebapçısı nerede? Hikayesi nedir? Manisa'nın neleri meşhur? Fantastik Tarzan hikayesinin detayları nedir? gibi soruların peşine sizler için düşüyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
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