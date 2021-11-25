Manken Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı

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Alaturka Online
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Manken ve oyuncu Cansu Ateş, İstanbul Esenler Otogarı’nda polis tarafından durduruldu. Ateş’in kemerine saklanmış halde uyuşturucu madde bulundu.

Yayınlanma: 12:14 – 25 Kasım 2021 Güncellenme: 12:18 – 25 Kasım 2021

Manken Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı

Best Model yarışmasına da katılan manken ve oyuncu Cansu Ateş, geçen günlerde İstanbul Esenler Otogarı’nda polis çevirmesinde durduruldu. Üstünde arama yapılan Ateş’in kemerine sıkıştırılmış halde uyuşturucu madde bulundu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini ve bu nedenle madde aldığını söyledi.

2017 yılında da hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle dava açılan Ateş hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ hapis istemiyle iddianame hazırlandı. (İHA)

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